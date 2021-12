:

Ik zie dingen op een grotere schaal. Jij ziet kleurtjes of misschien wel religie of culturele achtergrond. Dat is allemaal onzin. Ruim voordat we immigranten uit Spanje en Italië hadden stikte het in vooral de volksbuurten van de criminelen. Allemaal roomblank. Nozems. Noem maar op. Ze zaten in gangs en pleegde overvallen en moorden. Roomblanke jongens. Ze gingen met elkaar vechten. Deden vreselijke dingen.

Het enige wat al deze jongens gemeen hadden was een hele lage status op de sociaal economische ladder. (niet allemaal trouwens, neem Bruinsma) maar toch dat zie je nu ook, je ziet donkere jongens en nazaten van arbeidsimmigranten die niet meekomen. Dat is de oorzaak. Niet het kleurtje of cultuur of religie. Het is armoede.