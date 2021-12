We citeren de cameraman. "Twee dames, dat is de leven hoor. Ik ga ook voor politiek werken. (...) Twee mooie vrouwen, een blond, een bruin." Ja nja weet je, soms past enkel een felicitatie. Van harte met de eerste prijs, and leave some pussy for the rest of us.

Update: cameraman heeft filmpje offline gehaald.

Is er eigenlijk iets dat-ie niet kan