Mijn hemel, met zulke (kritische) media en oppositie kun je ook echt álles maken.

Zeuren over…. Aardbeien.

Waar een beetje bestuur in een modern land met enige welvaart champagne ontkurkt… wat zeg ik, haast ieder land, incl Angola of Liberia, El Salvador….

Gaan we hier mekkeren… in broeikasland nummer 1 in de wereld… over aardbeien in december.

Dit is Nederland, wij verbouwen jaarrond dingen.

Er zit zóveel zwakte in deze klaagzang.

Waarom is dit kabinet slecht? Aardbeien in december…

Wat nog meer?

Tulpen, molens, klompen, waterwerken, dijken, …

Nee alleen aardappels met mossels en spruitjes was goed geweest? En een appel toe?

Mogen ze wel boontjes eten?

Dit land is stuk, niet door het bestuur maar door het lamlendige niveau van oppositie en het klagende volk zelf.

Het is risken tegen een kleuter.

Schaken tegen een kassière.

Laat maar doorrollen als een hoepel die nooit omvalt maar wel spanning geeft.