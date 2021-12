Dachten we net nog dat Gordon (die eigenlijk Cornelis Heuckeroth heet) de wedstrijd BN'ers-Zijn-Ineens-F1-Fan Selfiestrijd had gewonnen, met een neuslengte voorsprong op Barbara Barend en Ali B. Maar weet je wie óók een neus heeft? HANS TEEUWEN. Je hoeft geen Toto Wolff te heten om te weten hoe snel een absolute zege in een totale deceptie om kan slaan. Ook Gordon wordt hier razendsnel door de realiteit ingehaald. Op versere banden, met meer toewijding en met een sentimentele passie die zijn weerga niet kent, laat Hans Teeuwen hier zien dat hij de échte last minute winnaar onder de acuut aangeworven Max Van der Stap-fans is. Gefeliciteerd, Hans! Na een compleet seizoen in de schaduw, zijn de spotlights alsnog voor jou. (Weet je wie trouwens OOK NOG gewonnen heeft van Verstappen in de wedstrijd van Verstappen?)