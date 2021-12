Een wapenstok van zo'n 1,5 meter. Haalt het natuurlijk nog niet bij de Macedonische sarissa's van zes meter en de falanx lijkt ook nog wat losjes. Maar het is een begin! Bovenstaande video was afgelopen zaterdag tijdens een demo in Frankfurt, want het is aan de vooravond van een vaccinatieplicht natuurlijk extra belangrijk dat mensen wel op afstand blijven tijdens een demonstratie tegen een vaccinatieplicht.

In ander nieuws zagen we het onderstaande fragmentje langskomen, en dat nemen we met wat Noordzeezout. Een verhaal over de 'rituele vernedering van kinderen vanwege hun vaccinatiestatus' was volgens de Britse expat van dienst "reported by Die Welt, which is the equivalent of The Guardian." Ten eerste is Die Welt in tegenstelling tot The Guardian centrumrechts en ten tweede is het verhaal geen rapportage, maar een opiniestuk door een kinderarts en een bestuurslid van ene 'Initiative Familien'.

Zij schrijven op 10 december inderdaad: "Er zijn leerkrachten die kinderen individueel naar voren roepen en vragen naar hun vaccinatiestatus: zij die ingeënt zijn krijgen applaus, zij hoeven zich niet te verantwoorden. Adolescenten herinneren hun klasgenoten aan hun "sociale verantwoordelijkheid" (...). Dit is zeker niet op alle scholen het geval, maar helaas zijn het ook geen alleenstaande voorvallen." Verder zagen we nog geen Duitse nieuwsrapportages over zulke praktijken, dus we kunnen het niet verifiëren.