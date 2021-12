Eten: iedereen doet het, veel te veel mensen lullen en schrijven erover. Maar toch. Deze internationale sterrenrel is wat ons betreft een flinke omweg op de elektronische snelweg waard. Geraldine DeRuiter (geen familie, red.) ging naar Italiaans sterrenrestaurant Bros en kreeg 27 gangen lang helemaal niks te eten. Daar schreef ze deze smakelijke recensie over, die spoorslags het internet veroverde, en uiteindelijk leidde tot een reactie van chef Floriano Pellegrino. "Contemporary art does not provide you with answers, but offers you great questions. Contemporary cuisine should to the same. A chef should not offer easy answers, but challenge you with interesting questions." Helder! Na zo'n antwoord hebben wij alweer gegeten en gedronken, maar ja, wat weten wij er nou van? Complete reactie van Floriano na de breek.