: *4 juni 2025. Na een lange bloederige oorlog wist Brabant zich met Belgische steun eindelijk af te scheiden van de rest van Nederland. De grote Patat-Friet-oorlog is in een gewapende vrede beslecht. De opgeblazen bruggen zullen nimmer worden hersteld maar een ding is voortaan zeker. Het is voor eens en altijd #friet.