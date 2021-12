Als jochie was ik al geïnteresseerd in politiek omdat ik dacht dat politici in de regering een soort van bovennatuurlijk hoog iq hadden om een land en/of de wereld te kunnen besturen. Wat een desillusie. Het zijn allemaal kleine kinderen met een iets bovengemiddeld iq maar nauwelijks inzicht en gezond verstand. Het is voor iemand als ik die niet dom is maar ook niet niet bijster intelligent is een zielige vertoning. Hoe kunnen deze mensen zichzelf recht in de spiegel aankijken voor ze naar bed gaan. Het is in mijn optiek droevig gesteld met de mensheid misschien is de totale ondergang van de mens als soort de enige oplossing.