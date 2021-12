Dus wij klikken op dat eSsAy van Arjen Vervelend in NSB Haatzaaiblad en ja dat was stom natuurlijk want al meteen in de inleidende zin staat "In de discussie over ongevaccineerden raakt de nuance vaak verloren, vindt Arjen van Veelen. Nu wreekt zich dat we elkaar jaren geleden al uit het oog verloren zijn." Nou begint het er al mee dat we die Verveelen niet vertrouwen want ten eerste is ie getrouwd met Hertzberger (bekend van adverteerdersbellen avant la Meilandjes), ten tweede is het zo'n roomblanke eeuwige "jonge intellectueel" (hij is dik, kaal, grijs en veertpigplus), ten derde is het een uit De Correspondent gekloonde zaaddoddende kwijlverbinder die alles in de IK-vorm schrijft en ten vierde maar ongetwijfeld niet tot slot is ie zogenaamd “”"edgy”“” tegen cancel cultuur en zo maar dan wel altijd binnen de brave lijntjes van zijn eigen snorbebrilde boomerbode (want zie punt 1, straks wordt ie thuis nog gecanceld, hoewel: Mevrouw Vervelend is tegenwoordig ook al zo'n spijtoptant).

Maar goed, dat essay staat dus onder de kop "Het is wonderlijk hoe weinig nieuwsgierig we zijn naar de ongevaccineerde groep die ons zou gijzelen" terwijl dat HELEMAAL NIET WONDERLIJK IS want uitgerekend, vooral, bovenal & júúúúííst NRC Deugcourant is daar medeschuldig aan. De krant die ooit Martin Bosma buiten kankerde als columnist wegens te rechtsrabiaat, is al sinds het eerste 14k4 inbelmodem begon te pieptuutkraken in Dit Land elke machtskritische internetter als een rabiaatfascist aan het wegboeken. Maar zodra Arjen Strontvervelend de SOLIDARITEIT van ongevaccineerden zelf nodig heeft en die mensen NIET GEHEEL TOEVALLIG een grote Venn-overlap hebben met dezelfde groep burgers die al heel lang & steeds meer de macht in Brussel en Den Haag wantrouwt-tot-verwerpt, wil die larmoyante kudtcourant ineens NUANCE en LUISTEREN en HET GESPREK AAN GAAN. Och jee, nu ineens wel? En mag dat eigenlijk wel van het gebalsemde lijk van Frits Abrahams in het Mausoleum van Heldring aan het Rokin?

Nou. Misschien zitten we er wel helemaal naast en begrijpen we het helemaal verkeerd qua goede bedoelingen van VERBINDING in een OPROEP TOT SAAMHORIGHEID door te LUISTEREN, maar dat komt dan wegens omdat we niet verder gelezen hebben dan kop & eerste zin want wij hebben dus helemáál geen nieuwsgierigheid naar het zoveelste levenslust wegzuigende "Waarom zijn wij eigenlijk zo godvergeten arrogant dat we niet eens weten hoe diep we met de kop in onze eigen aars zitten omdat we onze stront met zo veel fatsoen en respect geparfumeerd hebben dat we zelf niet meer ruiken hoe hard ons eigen straatje stinkt?"-eSsAy. We hebben ze echt allemaal al eens gelezen in de afgelopen twintig jaar, en daarbij gegeten, gedronken en al die zelfgenoegzaamheid weer antiperistaltisch uitgekost. Zo, hop, op het toetsenbord in topics als deze. Geen link, saved you a click, geen dank & FIJNE DAG VERDER.