Hallo uitdijende thuiswerker, zit u lekker de hele dag op u in omvang toenemende reet uw virtuele meetings af te werken en uw cijfertjes te tikken? Ga eens sporten! Gewoon tijdens werktijd! De staatsomroep vindt het een goed idee, dus dan mag het. Een potje golfen in plaats van die vergadering om 10:00 uur, een uurtje curling in plaats van dat overleg met Gerard van inkoop of een half uurtje rechterarmspieroefeningen in plaats van die cursus van Geraldine van marketing. Want bewegen is gezond; vraag maar aan Lucero hierboven. En nu het niet meer na werktijd mag van onze coronakolonels in Den Haag, moet het maar tijdens kantooruren. "Uit meerdere onderzoeken blijkt dat door inactiviteit je afweersysteem verzwakt. Daarmee ben je vatbaarder voor het coronavirus", aldus een hoogleraar. Kwestie van tijd voordat een uurtje sporten ook gewoon en groen vinkje oplevert. Sorry baas, het werk moet wachten, we zijn eerst even corona verslaan.

Probeer anders eens vijftien minuten met Pamela

Ja, dat kan natuurlijk ook