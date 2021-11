@joris beltsin

Ebola is exact het juiste voorbeeld. Dat is gemuteerd naar een zeer besmettelijk en extreem duidelijk virus.

Gevolg. Iemand raakt besmet. Loopt 's ochtends te kuchen,' smiddags kotst hij bloed door de hut heen, 'savonds loopt het pus uit zijn ogen en bloed uit iedere opening en' snachts valt hij dood neer. Anderhalve week later is het halve dorp dood. Ergo: het virus is te schadelijk om zich op grote schaal te verspreiden. Daarom bestaat Ebola al tientallen jaren en is de wereld nog niet dood.

Ergens in Afrika krijgt een plaggenhut dorpje een Ebola geval en voordat hij 10 km buiten zijn dorp is gekomen zakt hij al pus kotsend door zijn knieën.

De meest succesvolle virussen zijn zo onschadelijk dat we ze niet opmerken of voor lief nemen.

Een niet schadelijk maar besmettelijke variant is dus evolutionair gezien voor het virus de best gewenste uitkomst. Onverbreideld verspreiden zonder tegen gehouden te worden of zichzelf uit te roeien. Precies waarom wij nu duizenden miljarden in zwarte gaten duwen om die staat te bereiken. Ongebreideld voortplanten zonder dat we onszelf uitroeien.