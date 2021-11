Wat is nou het nut van beschaving als we er net zo'n stressbende van maken als dat we zouden hebben zonder beschaving? De dreiging van langdurige ijskou, of juist tropenzon met malaria en tijgermuggen, geen gezondheidszorg, virusverspreiding, geïmporteerde stammenstrijd, geen hut om in te wonen, en ga maar door. Dat tolereren we allemaal omdat er in de rimboe geen bioscopen en popmuziek zijn? Waardeloos.