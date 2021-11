Leuke infographic uit de tijd dat Flippo's nog veel belangrijker waren dan de meiden in het fietsenhok. ƒ 2,32 voor een litertje wagenwater. Omgerekend ongeveer een euro, wat rond de muntwisseling precies de prijs was van een tulpglaasje bier in de voetbalkantine. En toen ging het, grafiekje onder, van kwaad tot erger naar de hel en weer terug. Maar wat hadden we nou eenmaal te zaniken, in 2004, met een prijs van € 1,283. De landelijke adviesprijs is nu... € 2,137. DAT IS BIJNA VIJF GULDEN JA. Volgens een of andere Amerikaanse investeerder keren de prijzen 'ergens volgend jaar weer terug naar een normaal niveau'. Mooi! Als dan de temperatuur in de samenleving ook nog even zakt naar een normaal niveau kunnen we gewoon weer doen alsof alles goed is.