We begrijpen niet helemaal waarom, maar NASA wil extinction level events blijkbaar af kunnen wenden. En om asteroïden in een baan naar de aarde uit hun baan naar de aarde te tikken, gooien wij de mensheid er een DART tegenaan. "DART is a planetary defense-driven test of technologies for preventing an impact of Earth by a hazardous asteroid. DART will be the first demonstration of the kinetic impactor technique to change the motion of an asteroid in space."

Onderstaand voornamelijk dames van de échte Extinction Rebellion aan het woord over hoe het allemaal in z'n werk gaat ongeveer. Maar in simpele taal; "kinetic impactor technique" betekent dus dat ze het voertuigje gewoon met een ongelofelijke bloedgang tegen die zweefsteen aan janken, en vervolgens kijken hoe ver ze komen.

Gewoon nuken kan namelijk altijd nog, maar in 2007 besloot NASA een gewoon een kosmisch potje curling "de meest volwassen optie" is. Saai! Nog saaiere beelden van de lancering, ontkoppeling van payload en zo'n Falcon 9 die verticaal landt, na de breek.

Iets meer uitleg, beeld en geluid

Klaar voor verzending

In perspectief op de Falcon 9

Saaiste drieluik OOIT deel 1: succesvolle lift-off

Saai deel 2: NASA-ding gooit dartpijl

Saai deel 3: Falcon 9 landt weer eens verticaal gaap

lelijk en saai