Na een bepaald niet lekker verlopen kwalificatie die vandaag ook nog een gridstraf van vijf plekken opleverde voor Verstappen, hebben de Red Bulls vandaag niet de beste papieren op het doodse stuifzandcircuit buiten Doha. Om in Qatari-termen te blijven: Max is vanaf P7 de slaaf van meester Hamilton (P1) en zal keihard moeten werken om geen zweepslagen te krijgen. Dit weekend is er bovendien wederom gedoe met achtervleugels (die van Max zat niet lekker vast en die van Hamilton wordt nog steeds door Red Bull verdacht van gunstig meebuigen bij hoge snelheden), kunnen vooral teambazen Wolff en Horner elkaars bloed wel drinken en proberen wij de moed er in te houden in wat met een 1 week oude motor in de Merc van de wereldkampioen en een gare flappervleugel van zijn uitdager niet bepaald een luie zondagmiddag zal worden op het van alle inhaalmogelijkheden gestripte bochtenbaantje in het achterlijke uitbuitersstaatje. Als dat maar geen knielen wordt voor Profeet Hamilton in een dorre woestijn. Hopen op een oase voor Max en een fata morgana voor Lewis, lights out on om 15:00 uur in de Duisternis van Doha. HUP MAX PIERRE!

UPDATE: Hamilton soeverein naar winst, maar Max op P2 met snelste ronde. Perez P4, Bottas uitgevallen met eerst een lekke band en daarna een kapotte kar. Dus toch nog een aardige middag voor Red Bull. Fernando Alonso maakt het podium compleet. "That was fun."

Als de spanning te veel wordt: test je track-kennis

De flappervleugel tijdens FP3