Ben aantal keren in polen geweest. Mooi land. Christelijk. Mooie vrouwen. Idem cultuur aan die van nederland. Huiselijk vooral. Maar als ik het ergens mee eens ben is het bescherming van identiteit en cultuur. En dat gaat niet als je zoveel migranten aan de deur hebt staan waarvan de intentie passeren naar Duitsland puur is om de hoogste sociale voorzieningen.

Er is een reden waarom ze niet of nauwelijks naar Portugal passeren. Want daar is het social minimum werkelijk minimum. In duitsland, huis, inboedel en hele familie op kosten van de staat over laten halen. Denk maar eens na. Deze invasie heeft niks met crisis of oorlogen te maken. Die mensen zijn hard nodig in hun eigen land, maar verdommen het om uberhaubt een poot uit te willen steken in hun eigen shithole.

Pak alle landen in de EU erbij en waar migratie de overhand heeft in vaak vele wijken, en je snapt waar dit naar toe gaat leiden. Waarom denkt men dat het in een ander land ineens anders zou gaan.

Gisteren een plofterrorist die zichzelf opgeblazen heeft in de UK. Taxi chauffeur heeft het ternauwenood overleefd. Hoeveel meer wil je dit nog blijven ontvangen iedere dag?