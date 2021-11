Schelden, zeiken over teveel vliegreisjes, greenwashen en een crisis voor eigen financieel gewin nog eens extra aandikken terwijl je na al voor vier ton gemeenschapsgeld in je woonboerderij te hebben mogen verbouwen verzuimt voor de verkoop die keet van energie label G naar A te renoveren. En ja, waarom gaan niet alle prominenten en wereldleiders op de fiets naar Glasgow terwijl ze onderweg over alle wereldproblemen bijpraten. De regeringsleider van het land dat al de meeste klimaatvooruitgang heeft geboekt mag in de gele trui fietsen. Vooraf verzamelen bij de woning van de gastheer op Downingstreet 10 dames en heren, en zorgen dat jullie allemaal een sponsor hebben gevonden die per afgelegde kilometer fietsen een duit in het klimaatzakje doet :) Misschien dat Joop van der Ende producties er voor Henk en Ingrid thuis op de bank een mooi amusementsprogramma van kan maken.

Het kan toch allemaal veel leuker, zonder al die jij bakken en ander gescheld op elkaar? Neem nu Greta Thunberg, die is in Glasgow ook weer aardig of dreef gekomen tegen de greenwash doctrine en het moet afgelopen zijn met die blah blah blah hypocrisie. "Je kan die klimaatcrisis in je reet steken" zei ze. Hahaha, die houden we erin. Ondertussen heeft kleine Greet beloofd vanaf nu scheldwoordneutraal te worden, als ik iets lelijks zeg dan zal ik daarna ook iets aardigs zeggen. Prima Greet, daar kan ook iedereen die bij GeenStijl steeds weer op dikke Frans schelden een voorbeeld aan nemen.