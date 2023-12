Die hele klimaattop in een woestijnstaat voelt alsof u een conferentie over homogeluk in Mekka, of een debat over mensenrechten in Qatar organiseert en dat onderbuikgevoel blijkt volledig terecht. De president van het klimaatfestijn in de Verenigde Arabische Emiraten, Sultan Al Jaber, is exact de oliefanboy die u verwacht dat hij is. Vlak voor de top liet hij nog even zijn ware aard zien. "Sultan Al Jaber, has claimed there is 'no science' indicating that a phase-out of fossil fuels is needed to restrict global heating to 1.5C. (...) Al Jaber also said a phase-out of fossil fuels would not allow sustainable development 'unless you want to take the world back into caves'." Wat hadden die klimaatstrijders dan verwacht toen ze de directeur van de Abu Dhabi National Oil Company voorzitter maakten van een klimaatconferentie? Natuurlijk gaat hij pleiten voor lekker lang oliestoken, benzinebrullen en dieseldampen: dat is tenslotte zijn verdienmodel. En nu zijn de klimaatdrammers uit alle hoeken van de wereld naar de woestijn gevlogen om daar naast de blazende airco's en onder leiding van deze oliesjeik heel geloofwaardig te vergaderen over het bijplanten van een paar windmolens. Wat een farce. Nu al zin in de volgende klimaattop naast een raffinaderij in Saudi-Arabië of op een olietanker in internationale wateren. Wij zijn in de tussentijd onze V8 nog een keer aan het bijvullen; van de president van de klimaattop mag het.