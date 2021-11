Niet zomaar jonge boompjes. Ook nog eens wilgenboompjes!!!1! Rijkswaterstaat, how dare you? Zonder wilgen geen insecten, en zonder insecten ook geen vogeltjes en dan stort alles in. RTLNieuws gisteren: Lente wordt steeds stiller: vogels minder te horen in het voorjaar. Schuld van Rijkswaterstaat. De wilg is de Totale Kampioen als het gaat om beestjes. 1 wilg trekt wel 450 insecten aan, een kastanje maar 11. Wilgen zijn van levensbelang voor vroege insecten zoals bijen. Zonder wilgen ook geen lente. Dit is gewoon MOORD, Rijkswaterstaat. Weet u trouwens waar ze wel massaal boompjes planten? Zo lezen we in deze prima productie in de Volkskrant over herbebossing. CHINA! Al heeft dat weer geen jota met het klimaat of CO2, te maken, maar alles met de schreeuwende vraag naar grondstoffen voor papier, alibaba-karton en hout voor in de bouw omdat u zonodig een tinyhouse of een Bob Sikkes-aanbouw wilt. Schrijf in de agenda: volgende woensdag boomfeestdag, en wie dan geen boompje plant, mag niet meer meedoen.