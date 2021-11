We kunnen het wel over ontbossing hebben. Maar wat is een bos? De definitie van bos is nogal rekbaar.

Wikipedia: Een bos is in Nederland, volgens de Boswet van 1961 officieel een bos als 10 are (1000 vierkante meter) uit bomen bestaat, of, bij een rijbeplanting, een of meer rijen van ten minste 21 bomen. ""Er zijn ook andere definities in omloop.""