Topic alleen voor Hessel, Tess, alle andere mensen die op Terschelling wonen, een paar knakkers in Den Helder en iedereen in Noord-Friesland. Vannacht was te zien: het noorderlicht. Natuurlijk niet zo insane Joker-groen als in Finland en Siberië enzo (foto na de klik), maar gewoon, poldernoorderlicht. Een beetje groen, een beetje rood, een beetje niks. Een beetje noorderlicht, zoals Nederland ook een beetje een land is, Friesland een beetje een volwaardige provincie en Helmond überhaupt een beetje bestaat. "Dat het noorderlicht zelfs in Nederland te zien was, komt volgens het weerbureau door een grote uitbarsting op de zon. Die was naar de aarde gericht, waardoor een grote hoeveelheid geladen deeltjes op de aarde werd ’afgevuurd’. Die botsen op moleculen in de atmosfeer. 'Hierdoor komen de moleculen in een verhoogde staat van energie terecht. Om weer hun normale energiestaat te bereiken, zenden de deeltjes licht uit: het noorderlicht.'" Prachtig. Het noorderlicht mensen, we konden wel sjanken.

