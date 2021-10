Stel, je wordt volkomen overvallen door een pandemie en je lieve grote buurman schiet je te hulp, omdat die de capaciteit op de intensive care niet heeft wegbezuinigd . En ook al mocht je in een maand tijd wel 58 patiënten overbrengen, hij wil er niet eens iets voor hebben. We boffen maar met Duitsland. Nog steeds.

Wat is dan een passend bedankje? Bloemen? Een hotelbon voor een weekendje Zoutelande? Nou, het LCPS van Ernst Kuipers heeft iets veel leukers bedacht: klompjes. Aan een sleutelhanger!

Dit verzin je niet, inderdaad. Het staat namelijk in via de WOB vrijgegeven documenten van het ministerie van VWS, die heel sneaky deze week op internet zijn gezet, maar dan wel gedateerd begin september, zodat ze niet bovenaan verschijnen als je op minwvws.nl gaat kijken of Hugo zich al wat aantrekt van de oorvijg die hij van de Raad van State kreeg in een rechtszaak over openbaarheid van bestuur tegen Nieuwsuur. Drukdrukdruk dus, aber Keinstil zum Rescue: wij helpen De Jonge graag met het terugvinden van de kwijtgeraakte bonnetjes.

Het schiet niet echt op, een tientje of vijf op die paar honderd miljoen euro aan corona-uitgaven die Hugo niet kan verantwoorden. Maar vraag maar eens aan een ouder uit de toeslagenaffaire wat er kan gebeuren als je die vergeet door te geven.

De Rekenkamer is er dan ook nog niet klaar mee. Speciaal voor Winston Starreveld de eerbiedwaardige telmachines daar hebben we even een lijst (pdf) met straatprijswinnaars ziekenhuizen gemaakt die getrakteerd werden op stroopwafels klompjes aan een ringetje.

Over klompen breken gesproken

Die klompjes waren niet het enige waarmee Ernst aan kwam zetten, toen hij vorig jaar juno met minister Van Rijn op werkbezoek ging in Duitsland. Nee. In de kofferbak gingen ook vierduizend volvette nieuwe haringen mee naar Münster. Maar die hoefde Ernst niet te betalen.

Een cadeautje van de visserijbedrijven dus. Dit roept de vraag op of Urk en Stellendam niet meer recht hebben om boos te zijn op Ernst Knieperd, in plaats van dat Kuipers de ongevaccineerden de schuld geeft, die met het zweet des aanschijns in het buitenland onze eer hebben gered. In die dorpen is trouwens nooit capaciteitstekort op de IC.

Bitte nur ein Versuch

Want het wordt nog erger. Duitsland had in ruil voor deze Nachbarhilfe (in maart/april vorig jaar zijn meer dan 50 patiënten bij onze Oosterburen verzorgd) eigenlijk maar één verzoek: of Ernst voor de volgende keer zelf ook wat aan de IC-capaciteit kon doen. Nederland heeft per 100k inwoners krap 7 IC-bedden beschikbaar, Duitsland 48. Inmiddels weet iedereen wat 's lands tv-dokters (al is Kuipers niet langer BIG-geregistreerd, als hij niet bij Jinek of Ab1 zit, zit hij als bestuursvoorzitter van het Erasmus aan vergadertafels) voor elkaar hebben gekregen qua uitbreiding van het aantal IC-bedden: het tegenovergestelde. Daarmee overvielen Kuipers en Gommers ons begin september. Maar uit de WOB blijkt: het verzoek van de Duitsers (genau wie vom Zweiten Zimmer) lag vorig jaar mei al 'supergevoelig'. Welke gewetensvolle VWS'er wil ons vertellen wat hierover in de weggelakte passage staat, boven de tekst 'Ernst weet ervan?'

Inzenden kan via de linktips al dan niet anoniem. Voor de eerlijke vinder ligt een aalgladde sleutelhanger klaar.

GeenStijl Onderzoekt. Helpt u mee?

Het ontbreekt in dit land aan kritische journalistiek. Zelfvoldane, innig met politieke partijen verweven publieke omroepen. Samenklittende uitgeverijen die door de staat betaald worden, onvoorwaardelijk links leunende journalisten die pluriformiteit niet herkennen als het in hun gezicht geslagen wordt en dus "het klimaat", "de migratie" of "de EU" als voldongen feiten behandelen die geen kritiek verdragen. Een overheid die onder de Rutte Doctrine alles zwart/wit weglakt in Wob-verzoeken, de burger het zicht op beleid belemmert en de soevereiniteit hoeksteen voor hoeksteen uitlevert aan supranationele "belangen".

Wat kunnen wij daar tegen doen? Niet alles. Maar wel iets. GeenStijl is een klein bedrijf met een groot bereik, dat surft op de waan van de dag. Onder die golven willen we naar parels duiken. De onderste stenen zoeken. Daar heb je duikers voor nodig, met expertise, tijd en geduld. Dat kost geld. Geld dat bij ons niet tegen de plinten omhoog klotst. Want geen staatssteun. Want niet woke. Want geen grote corporate suikerooms. Wil u meer, of minder onderzoek onder de oppervlakte? Dan kunt u dat regelen. U doet een duit in het zakje, wij zetten Wobbers en Duikers in.