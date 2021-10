In dit geval ben ik het er wel mee eens.

Als ik kijk hoeveel bekertjes sommigen op kantoor op een dag wegflikkerden toen ik nig niet lekker van thuis uit aan het werken was:

- 1 afvalbekertje voor o.a. theezakjes

- thee in 2 bekertjes want: heet

En dan alles de vullisbak in als de thee op was en de volgende ronde hetzelfde verhaal.

Twintig bekertjes (en 10 roerstokjes van plastic) was niets.

Als iemand een rondje ging halen dan werden de oude bekertjes echt niet meegenomen om weer te vullen.

Je kunt ook overdrijven met après nous le déluge.