Tsja, dit jaargetijde is uiteraard het domein van de bokbieren. Tenminste, als je daar van houdt, en ondergetekende houdt daar heel erg van. Maar een sixpack bokjes zit bij de meeste merken toch wel rond de 6 euro, hetgeen niet heel goedkoop is.

Dat moet je er dan maar voor over hebben, zeg ik tegen mezelf. En dat heb ik er ook wel voor over, maar mijn 'standaardbier', de gewone pils-achtige, is al een paar jaar het huismerk van de Jumbo: PITT bier, 5,0%. Een flesje van 0,3 liter kost slechts €0,21. Daar is met kratjes Heineken, Grolsch, Amstel, Hertog Jan, etc, voor €9,99 niet tegenop te stunten. Voor dat tientje koop je 2 - TWEE! - kratten Pitt bier.

Dat daar nog geen wet tegen is aangenomen....... Maar zolang dat niet zo is, zou ik iedere rechtgeaarde bierdrinker hier Pitt bier van harte willen aanbevelen; you do the math, of zoiets.