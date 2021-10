Het VK is een boostershot campagne begonnen, dus nu is de boodschap ineens: ja, het vaccin beschermt u tegen ziekenhuisopname en de dood, "but it doesn't protect you against catching the disease, and it doesn't protect you against passing it on". Dat is dus: niet waar. En het was ook niet waar toen het ongeveer het enige argument was dat de oninteressante hoek van het anti-vaccinatiekamp aan het dood-herhalen was. Het beschermt wel degelijk tegen oplopen en doorgeven, het beschermt alleen niet perfect tegen oplopen en doorgeven. Inmiddels beschermt het zo rond de 70%. Maar toch akelig hoe makkelijk Johnson naar een onjuist argument van vaccinatie-tegenstanders wisselt, louter om zijn booster shots aan de man te brengen - hele fragment hier.

Het brengt ons echter wel bij een vraag. De lijn is altijd: 'ongevaccineerden brengen gevaccineerden in gevaar'. Trudeau schreeuwde het zelfs letterlijk. Daarom pleit Ernst Kuipers voor lokale lockdowns van immigrantenwijken en dreigt in Oostenrijk een lockdown voor ongevaccineerden.

Máár. Gevaccineerden zijn rond de 95% beschermd tegen ziekenhuisopname en de dood, en slechts rond de 70% tegen oplopen en doorgeven. Ongevaccineerden zonder natuurlijke immuniteit na herstel daarentegen, zijn voor 0% beschermd tegen de dood en ziekenhuisopname en 0% tegen oplopen. Dan zijn gevaccineerden toch juist een gevaar voor ongevaccineerden, in plaats van andersom? Schaakmat, liberalen.

Leuk weekend-weetje: 85% van D66-kiezers is gevaccineerd, 85% van FvD-kiezers is niet gevaccineerd.

RIVM Update: +6350

They said the quiet part out loud