Want bovenstaand: was dus een deceptie. Kort na een paar rondjes om de kerk schoof Teeven namelijk gewoon als ‘senior managing partner’ aan bij Meines Holla & Partners, een vooraanstaand lobbykantoor dat ook oud-CDA-minister Ben Bot en ex-D66-Kamerlid Bert Bakker in de etalage heeft staan. Cora had tenminste het fatsoen niet een weekje voor de vorm ergens boven wat frituurpannen te gaan hangen voordat ze voor 2,5 ton per jaar voor 2,5 dag per week naar de private tak van haar ministers-portefeuille overstapte.

De Volkskrant en de Open State Foundation zochten het uit en wat blijkt? Van 273 oud-kamerleden (vanaf 2012 tot heden) belandde er 33 in het bedrijfsleven, 36 bij branche- en koepelorganisaties, 15 bij een een lobbykantoor en 37 werden zelfstandig adviseur. Dat komt neer op 44% van oud-kamerleden die zich na het kamerlidmaatschap in dubieus water begeven. Want allemaal komen ze natuurlijk op dezelfde portefeuille aan de andere kant van het hekje terecht.

"De draaideur speelt een voorname rol in die schimmige lobby: politici komen na hun ambtsperiode terug bij de politiek, maar nu als belangenbehartiger van een bedrijf, branche of specifieke groep. Geregeld gaat het daarbij om activiteiten op terreinen waarop men als politicus al actief was. Zo is oud-PvdA-defensiewoordvoerder Angelien Eijsink net begonnen bij de stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid – de wapenlobby. De in maart vertrokken Helma Lodders (VVD) werd voorzitter van Vee en Logistiek Nederland en van een nieuwe brancheclub van onlinegokbedrijven, terwijl ze als Kamerlid landbouw en fiscaliteit in haar portefeuille had."

Ach, de managerial revolution.