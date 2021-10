Hee hoi. Leuk dat je weer kijkt naar Fors Debiele Shit In Als Serieus Bedoelde Kwalitietsjournalistieke Media. Deze week: een 'energiefeministe' met een 'genderlens om het energietransitiebeleid te analyseren vanuit een Noord-Zuidperspectief' produceert fors debiele shit in het AD. We leggen even wat content voor u onder onze genderlens: "De onderzoeker Genderrechtvaardig energiebeleid is tevens wetenschappelijk directeur van 75inQ, een expertisecentrum rond diversiteit in de energietransitie." HAHAHAHAHAHA! 'Genderrechtvaardig Energiebeleid', 'Diversiteit in de energietransitie'. BWAAAAAAAAAHAHAHAHA! Zucht. We gaan verder: "Vrouwen blijven letterlijk en figuurlijk in de kou staan. Het kabinet verdeelt de compensatie van 3,2 miljard euro gelijk over alle huishoudens. Dat is niet eerlijk. Vrouwen hebben recht op een hogere compensatie van de energienota dan mannen." Ja, logisch. Vrouwen hebben het namelijk altijd koud, ook als het aantoonbaar niet koud is, en als ze douchen moet dat weer uren lang omdat ze hun haar willen wassen. Dus eigenlijk hebben juist mannen recht op een hogere compensatie als ze met een vrouw samenleven. Dat zal ze wel bedoelen, toch? Even verder lezen: "Reutel, reutel, zwets, bla bla bla, ongelijkheid, armoede, superzielig, zwets, bladiebla, linkse laffe shit, drammendedrammerdedram". Oh! Wat gek! Helemaal nergens een steekhoudend argument over waarom vrouwen zieliger zijn dan mannen qua energierekening! En ook helemaal nergens een kritische vraag van de verslaggever. Raar. Wij maar denken dat we een 'kwaliteitskrant' aan het lezen zijn. Laatste alinea dan maar: "Op haar Twitterprofiel noemt Feenstra zichzelf 'energyfeminist'. Waarom? 'Feminisme gaat niet alleen over de rol van vrouwen. Het gaat over gelijke rechten voor iedereen'." LOL! 'Gelijke rechten' = 'Vrouwen moeten meer subsidie krijgen dan mannen!'. *Hoofd tegen bureaublad bonkt* Nouja, het is maar goed dat dit stukje AD-satire niet als journalistiek is bedoeld. Of dat het hier gaat om een als serieus bedoelde 'wetenschap'. En in een serieuze courant staat afgedrukt. Geheel kritiekloos. *Huilt* Tot zover weer kinders. Bedankt voor het kijken, aju paraplu tot zientjes tot volgende week en nog veel plezier op je vrije woensdagmiddag!