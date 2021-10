De BBC heeft aan 206 experts (waaronder AD-recensent Half Zagt) gevraagd welke tv-series uit de 21e eeuw de beste tv-series uit de 21e eeuw zijn en dat heeft een top 100 beste tv-series uit de 21e eeuw opgeleverd. Op #1 staat The Wire, en als u The Wire nog niet gezien heeft, hebben wij een goede tip voor u: ga The Wire kijken. Als u The Wire al wel gezien heeft hebben we trouwens ook een goede tip voor u: ga The Wire opnieuw kijken. Een treetje lager op het podium staat Mad Men boven Breaking Bad en is dat toch een beetje alsof je denkt dat Joran van der Sloot een interessantere tv-persoonlijkheid is dan Maxim Februari: als veel mensen ergens naar kijken betekent dat nog niet dat het goed is. Het Franse Dix Pour Cent vinden we op #53 terug als Call My Agent en dat is trouwens best wel een vermakelijke serie. Door de bijbehorende verhaaltjes moesten wij opeens weer aan een naakt pingpongende Lena Dunham denken en verder hebben we ook genoten van #4, #8, #9, #12, #15, #17, #22, #23, #29, #46 en #80, willen we #10, #14, #20 binnenkort eindelijk eens een keertje bekijken en staat #100 terecht op de laatste plaats want dat is helemaal geen goede serie. Maar goed, u weet het zelf allemaal toch veel beter, dus legt u maar uit hoe het eigenlijk had gemoeten in de comments.

PS Niet zeiken dat ze The Soprano's en/of The West Wing zijn vergeten. Die begonnen namelijk al vóór 2000. Ja. Zo oud bent u al.

PPS We weten het niet zeker, maar we gaan ervan uit dat deze lijst al was opgesteld voordat het legendarische dansmarathonprogramma 'Dansmarathon' werd uitgezonden.