(Quote) De vergelijking met topsport gaat volgens Braun niet op, omdat er "een enorme grote prijs in het vooruitzicht is gesteld"

“Je kunt je afvragen of wij dit allemaal zelf willen of dat dit gestuurd wordt door armoede en door een angstige tijd." (/quote)

Laten we dan maar meteen de hele PDC aangeven als criminele organisatie. Je snapt dat die paupers met bierbuiken alleen voor de pengels pijlen keilen, ze hebben er zelfs hun wereldranglijst op gebaseerd. De ATP is ook zo'n ding. Al die halve slaven die maar op zo'n tennisbaan staan om een paar miljoen te verdienen. John Isner en Nicolas Mahut zijn hier mooie voorbeelden van. Ook Champions Leaguevoetbal moet worden afgeschaft. Die jongens trappen echt niet vrijwillig maximaal 90 minuten per week tegen een bal voor hun miljoenen, vooral niet in deze onzekere tijden!

Ik heb nooit begrepen wat links volk tegen het hebben van ambitie of het aangaan van een uitdaging heeft. Of tegen ergens de schouders onderzetten, ergens professioneel mee bezig zijn of zelfs maar gewoon ergens lol in hebben. Misschien moeten linkschmenschen maar aangifte doen tegen iedereen met een beetje competitiegevoel in hun donder. Volgende keer in het programma van GroenLinks: we schaffen podiumplaatsen af en geven iedereen die mee doet of had willen doen een deelnemersmedaiile!