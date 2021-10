U las bij haar opstappen hier al uitgebreid over de tonnen en tonnen aan subsidie die het ministerie van Tientje van Veldhoven aan de nieuwe werkgever van Tientje van Veldhoven gaf, vandaag blijkt ook nog eens dat ze de Kamer matig heeft geïnformeerd over een nevenfunctie. Volgens het ministerie was het helemaal niet erg dat de Kamer niet netjes is geïnformeerd over het bijbaantje, omdat Van Veldhoven de functie ('board member' van de 'Platform for the Acceleration of the Circular Economy', 3x woordwaarde in de bullshit bijbanen bingo) 'ambtshalve' als staatssecretaris bekleedde. "Ambtshalve of niet, de overstap naar het WRI van Van Veldhoven betekent niet dat zij de board van het PACE verlaat. Nu zit ze erin uit hoofde van haar nieuwe functie bij het WRI. Haar opvolger bij het ministerie neemt géén plaats. Dat doet de directeur-generaal milieu en internationaal is, de afdeling die ook over de subsidie gaat." Maar er is geen regel overtreden!

Wie trouwens ook geen enkele regel heeft overtreden, is Van Veldhovens oude baas Cora van DrieNieuwenhuizen van de vvd. Onlangs bleek uit antwoorden van Mark Rutte op vragen van de SP dat de premier pas een paar weken nadat hij hoorde van haar nieuwe luizenbaantje bedacht dat dat eigenlijk niet kan: een lobbybaan accepteren en ondertussen gewoon aanschuiven bij vergaderingen waarin over miljarden in de overheidsbegroting wordt beslist. Of, zoals je dat dan op zijn Ruttiaans zegt: "Op 26 augustus 2021 ben ik na nadere politieke weging tot het inzicht gekomen dat de benoeming niet goed samen gaat met het ambt van bewindspersoon." Daar staat eigenlijk: 'wat Cora geflikt heeft kan eigenlijk niet, en ik heb tussen 23 juli en 26 augustus lopen suffen'. Toch vreemd dat het ontslag van Mona Keijzer een stuk sneller ging. Hoe dan ook, kijkt u nog maar even terug naar bovenstaand stukje uit het Kamerdebat van afgelopen donderdag, en bedenkt u zich dan dat er in Den Haag inmiddels een fluistercampagne loopt om de nieuwe lobbyregels minder streng te maken. Waanzinnig gaaf land.