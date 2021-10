Iets dat zich "officieel" rechts cpnservatief noemt, kan in de praktijk prima links zijn. Het hele spectrum verschuift zich namelijk, onder invloed van hard schreeuwende linkse minderheden. Het VVD programma van nu zou kunnen doorgaan voor een PVDA programma uit de 80er jaren. De VVD, van oudsher de "ondernemerspartij" heeft iets ontdekt, net als alle vergelijkbare partijen en stromingen wereldwijd (vergelijk de FPD in Duitsland, bijvoorbeeld): Groen is niet alleen ideologie, maar ook een verdienmodel. En dat past weer prima in het straatje van de VVD. Maar het beleid zélf is de prijs die daarvoor betaald wordt. En dat is gewoon links. Vandaag ook dat er liever krampachtig met 5 of 6 splinterpartijtjes in zee gegaan wordt als met één of twee grotere rechtse partijen, want die schaden het verdienmodel omdat ze ideologie (terecht) niet in de politiek willen zien. Dan moeten we de "populisten niet in de kaart spelen"... of zoiets. Voeg dan het eeuwige monopolie op de tweede wereldoorlog van links aan toe (alles dat niet past is een nazi, racist of extreem rechts) en je hebt een links kartel dat rechts haar zakken vult. Logisch dat ook alleen een VVD leider met veelvuldig last van geheugenverlies in dit schizofrene mileu kan floreren, anders had Mark zich herinnerd dat hij zijn eigen waarden verloochent.