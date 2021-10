Links op de tweetfoto staat kennelijk ook iemand maar vandaag richten we onze aandacht op de persoon rechts. Dat is namelijk Hannah en Hannah is zo iemand die de Playboy leest voor de interviews. In dit geval is Hannah (20) een maand in de boerinnenkalender om haar 'stem te laten horen', vanwege 'verhalen die verteld moeten worden'. "Van kleins af aan ben ik opgegroeid tussen de dieren in Wijhe, waar ik met mijn ouders heb gewoond en nu op mezelf woon. Maar ook in Hattemerbroek, waar mijn opa en oma een boerderij hebben en mijn vader is opgegroeid, zat ik altijd tussen dieren. Als ik ook hoor dat de politiek wil dat we vlees moeten importeren uit andere landen, denk ik: Nederland staat aan de top van de vleesverwerkingsindustrie, ook op gebied van biologisch vlees, moeten we daar dan niet eens anders tegenaan gaan kijken? Het is voor mij belangrijk om, ook via zo’n kalender, die stem te laten horen." Stop maar met praten Hannah. We horen je. We horen je stem. Het komt zo hard binnen dat we je stem haast kunnen zien, voelen en aanraken. De Boerinnenkalender 2022, we hebben 'm zelf ook, u bestelt 'm hier.