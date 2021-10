: 80 jaar geleden was Mallorca nog een aarts katholieke traditionele gemeenschap en was er amper toerisme of horeca wat rijke Engelsen verbleven in het Gran Hotel. In 1963 kwamen nog maar 600.000 toeristen naar Mallorca. Inmiddels bestaat het grootste deel van het eiland alleen bij de gratie van massatoerisme en wordt de massa geboden wat het wil en dat is niet de traditionele katholieke cultuur en ook niet de traditionele Mallorcaanse keuken met lauwe wijn en linzen maar koud bier en frieten / patat.