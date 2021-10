Want James' #ExposePfizer onthult vooral helemaal niets, maar leuk is het wel. Ja, natuurlijke immuniteit na herstel beschermt zeven keer beter dan een dubbele vaccinatie. Wisten we. Ja, Pfizer maakt als last man standing onnoemelijk veel winst onder voor hen bijzonder gunstige maar nergens sinistere contracten. En ja, natuurlijk doen ze zo hard mogelijk hun best het vaccine-narratief zo te sturen dat ze er zoveel mogelijk van kunnen verkopen. Het is immers een beursgenoteerd bedrijf en niet de Kringloopwinkel. EN TOCH. Die Pfizer-wetenschappers, gemarineerd in zelfhaat op de biechtstoel omdat ze ook wel weten dat de impliciet gedwongen vaccinatie van de gehele westerse bevolking helemaal nergens voor nodig is. Mooie televisie.

jawel

ah