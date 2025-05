Maar hoe kun je SMS'jes openbaren die definitief """kwijtgeraakt""" zijn? De New York Times vroeg in januari 2021 per trans-Atlantische WOB om de openbaring van het SMS-verkeer tussen Europese Commissie-president Ursula von der Leyen en Pfizer CEO Albert Bourla. De Commissie gaf jarenlang geen gehoor, omdat de berichten "van kortdurende aard waren", daarom niet onder de Europese WOB vielen, en in november zei de advocaat van de Commissie nog over de berichten nog: "I am not able to tell you until when they existed, or if they still exist."

Maar nu oordeelt het Europese Hof dus dat de SMS'jes die mogelijk niet meer bestaan - maar wel vooraf gingen aan een van de grootste aankopen door de EU ooit, namelijk 1,8 miljard Pfizer shots - toch geopenbaard moeten worden. De uitspraak werd gedaan door de op een na hoogste Europese rechtbank, dus de Europese Commissie kan nog in beroep tegen de uitspraak, en dat zal het ongetwijfeld doen.

Tot die tijd moet blijken of de SMS'jes - net als die luchtmachtvideo van het bombardement op Hawija - misschien ineens toch ergens wel blijken te bestaan.