Het is een thema dat raakt aan de grootse filosofische problemen die nooit een oplossing hebben gevonden voor de ogenschijnlijk simpele vragen "wat is bewustzijn" en "wat is vrije wil".

Het Christendom had het heel goed in de smiezen, zoals ook de andere monotheïstische godsdiensten, zonder vrije wil is er geen schuld, zonder schuld is er geen zonde, en zonder zonde heeft de Enig Ware God, De Verhevene, Yahweh, Allah, of hoe je 'm noemen wilt, geen macht over ons. De beteugeling van vrije wil, daarop is de macht van vooral het Christendom en van de Islam gebaseerd. De vrije wil, gevangen tussen God en Duivel, tussen goed en kwaad. Wat priesters, dominees, rabbijnen en imams doen, gesteund door een uitontwikkeld, in Heilige Teksten gecodeerd moraalsysteem, is op uiterst verfijnde wijze die wil manipuleren.

Sinds Freud is daar echter iets bij gekomen, het onbewuste, en hoewel het eigenlijk niet méér dan een construct is, een wilde hypothese, heeft dat onbewuste zich genesteld in ons denken en raken we het niet meer kwijt. De hele discussie, een zeer complexe, rond 'implicit bias' vs. 'explicit bias' draait rond de veronderstelde verhouding tussen het bewuste en het onbewuste, en de verwarring onder wetenschappers en filosofen is groot. Waarom? Omdat we eigenlijk niet eens weten wat bewustzijn is en wat een vrije wil is.

The Woke doen alsof alles volstrekt duidelijk is. Sterker nog, zij menen dat juist zij bij uitstel degenen zijn die de rol van de psychoanalyticus over kunnen nemen en zelfs van een afstand kunnen invullen wat zich allemaal afspeelt in jouw en mijn onbewuste. Het is alles speculatie, van de meest bedenkelijke soort, een volstrekt ongefundeerde overtuiging die je bij veel slechte therapeuten en bij alle quasi-therapeuten, mental coaches en andere idioten tegenkomt, de overtuiging dat ze bij voorbaat beter weten wat er in het hoofd van de ander omgaat dan die ander zelf, en dat het hun taak is om die verborgen waarheid die zij reeds waarnemen aan de oppervlakte te brengen.

"Ik weet beter wat in u omgaat dan u zelf."

The Woke hebben daar nog een hele constructie omheen gebouwd waarbinnen a priori vaststaat dart de waarheid sowieso aan hun kant te vinden is, waardoor hun tegenstanders geen schijn van kans maken zich waar dan ook tegen te verzetten. Elk verzet is het bewijs van hun gelijk.

"We are The Woke, you will be assimilated, resistance is futile."