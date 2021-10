Niet dat een superster uit Duitsland interesse zou hebben in een zolderkamertoerist uit Houten-Schalkwijk, maar toch: u bent definitief te laat. Met wie zullen we Helene Fischer (37) eens vergelijken. Doutzen Kroes, maar dan met een lager ZeLf OnDeRzoEk DoEn-gehalte. Leontine Borsato, maar dan een stuk minder naïef. Anouk, maar dan iets minder goed. Trijntje Oosterhuis, maar dan minder vervelend. Anita Meyer, maar dan een stuk jonger. Sieneke, maar dan veel beter. Samantha Steenwijk, maar dan nog wel een stuk geliefder. Miss Montreal, maar dan zonder stotter. Monique Smit, maar dan minder Volendam. Patricia Paay, maar dan vierhonderd jaar geleden. We kiezen wel gewoon voor Ilse de Lange, maar dan met meer 'Sex-Appeal'. Helene Fischer is de fantasievriendin van ganz vrijgezel Duitsland. En u weet wat vrijgezelle Duitsers doen: die gaan naar een supermarkt, kopen een pot bockworsten, dan sjezen ze naar huis, gaat Helene Fischer op de platenspeler en dan gaan de gordijnen dicht. Enfin, de ook in Nederland razend populaire Helene Fischer (shows in het Gelrecondoom verkopen in recordtempo uit) is ZWANGER. Dat kan maar twee dingen betekenen. 1. Ze is (voorlopig) bezet. 2. Ze heeft seks gehad. Gruwelijk.