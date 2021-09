Dus ze zijn daar allemaal arm. En moeten in hun gammele bootjes overvaren. Ze mogen blij zijn dat hun bootjes niet zinken onderweg. Maar dit is natuurlijk heel simpel. Dit is een gloednieuw vaartuig. Valt me nog mee dat er geen motor op zit. Want dat had de NGO die ze deze boot gegeven heeft om over te varen best kunnen betalen. Rekening gaat toch naar "de EU", naar ons.

Otoh, ik zou er ook niet vreemd van opkijken als er ergens op een bureau in Brussel een in elkaar geflanste faktuur licht van een 250PK Monster Motor van 10.000 euro. Dat heeft meneer NGO-directeur zichzelf uiteraard als bonus uitgekeerd. Het is hard werken hoor! Je eigen land verneuken.