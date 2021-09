"Een groep rellenboeren moest het halve schap Hertog Jan ervoor leegroven, de banden moesten branden en er moest een paar keer 'Auschwitz for Blacks' geroepen worden"

Het is te walgelijk voor woorden, maar ik denk dat het 'gewoon' onder de VvMU valt (niet die brandende banden uiteraard). Zo ben ik ook benieuwd wat er met die Urkers in naziuniformen gaat gebeuren. Het laatste dat ik las is dat er één was opgepakt wegens verboden wapenbezit, en dat naar het overige nog 'onderzoek' gedaan wordt door justitie. Maar het dragen van die uniformen en Jodensterren (door corona getiktelingen) is, wederom, hoe walgelijk ook, m.i. niet verboden.

Ik twijfel of ik wel voor een verbod zou zijn. Ik ben zelf altijd vóór een verbod op boerka's en nikaabs geweest (dus overal, ook in de openbare ruimte, niet alleen in het OV en publieke gebouwen), en indien zo'n algemeen verbod er komt, valt met mij ook te praten over een verbod op naziuniformen en KKK uitdossing, maar niet eerder. Zolang gemaskerde islamitische spoken op straat mogen, moeten Urkers ook in naziuniformen op straat mogen.

Verder:

"De Afghanen gaan weer weg, naar Nijmegen."

Dus worden die lieden Nijmegen maar in de maag gesplitst. Zullen ze daar blij mee zijn. Er wordt maar geschoven met die asielzoekers, en wordt maar geprobeerd de 'ellende' zo veel mogelijk 'uit te smeren' over heel Nederland in zo veel mogelijk verschillende stadjes en dorpjes, maar wordt gewoon te veel. Het is al vele, vele jaren te veel. Nederland = Vol, ook de zg 'opvangplekken' zijn vol:

"De asielzoekerscentra zitten bomvol en daarom zijn op korte termijn een paar duizend noodbedden nodig om een asielcrisis te voorkomen."

"De asielzoekerscentra hebben in totaal 30.000 plekken en die zijn allemaal bezet. Daarom is noodopvang hard nodig, zegt het COA""

"Bij noodopvang worden asielzoekers opgevangen op grote locaties, zoals in sporthallen. Als die locaties ook vol zitten, wordt gekozen voor crisisnoodopvang."

"Daarnaast stagneert de uitstroom uit asielzoekerscentra, zegt Kapteijns. "Er zitten op dit moment 11.000 mensen met een verblijfsvergunning bij het COA. Die wachten allemaal op een woning in een gemeente en dat lukt niet vanwege de woningcrisis. Dus die blijven langer bij ons, waardoor het systeem verstopt."

Dat hele asielcircus is volkomen, maar dan ook volslagen failliet. Al jaren. Ik zeg: finaal mee stoppen, we zeggen alle asielverdragen op wegens overmacht - die dus al vele jaren voortduurt - en richten alle inspanning erop om lieden die zichzelf hier uitnodigen, zo snel mogelijk uit te zetten naar hun 'eige' landen.