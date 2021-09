Geschiedenis, we hebben het maar te geloven! We krijgen nooit genoeg van geschiedverteller Dan Carlin, Peter Jacksons They Shall Not Grow Old keken we meermaals ademloos en de Braziliaanse Marina Amaral runde the game waar het de inkleuring van zwart-witfoto's betreft. Maar er is een nieuwe knaap in het dorp. De 22-jarige Zweedse archeologiestudent Julius Backman Jääskeläinen. En zijn werk komt dus anders bij ons binnen dan elk ander inkleur-werk dat we ooit zagen. We hebben er zoals bij eigenlijk alles geen verstand van, maar het lijkt wel alsof hij de resolutie van oorspronkelijke foto's vergroot voordat hij ze inkleurt of zo. Z'n foto's leven op een manier die we gewoon nog niet eerder tegen zijn gekomen in dit veld. Na de breek een korte selectie, maar al z'n werk - en dat is echt al een hoop - hier op z'n Insta.