Mee eens. Een land heeft vertegenwoordigers nodig, vooral op buitenlandse aangelegenheden. Zoals Joseph Luns ooit zei: "Het voordeel van een klein land is, dat het een groot buitenland heeft". Echter...

Knapen is ook al iets in de Eerste Kamer. Vermenging van machten is onwenselijk.

Knapen is ook al stokoud en stond al voor oude politiek toen de oude politiek nog nieuwe politiek was. Bestuurlijke vernieuwing is een hot topic maar de Club van Rutte geeft hiermee het signaal af dat het dat niet serieus neemt.

De formatie is nu, als het goed is, in een zover gevorderd stadium dat de man weer weg is voordat hij is ingewerkt. Zo'n schijtlollige tweet verandert daar niks aan.

Ook weet ik uit ervaring dat een demissionair minister niet de uitstraling of slagkracht heeft die een missionaire minister heeft (normaal gezien niet, in ieder geval). Er zijn genoeg hoge ambtenaren en andere mogelijkheden om de komende tijd de nodige zaken daar af te handelen. En vergeet ook Willie niet. Je kunt hem ook als troefkaart inzetten, een echte koning, daar smullen ze van in de meeste buitenlanden.