Over anderhalf jaar kunnen we feestelijk 200 jaar vaccinatieplicht vieren. Zonder een pokkenbriefje mocht je vanaf 1823 de school niet meer in. Er ontstond een tweedeling in de maatschappij tussen gevaccineerde scholieren en ongevaccineerden.

Ook toen al had onderwijzer Abraham Capadose religieuze bezwaren. Vaccineren is een gebrek aan vertrouwen in God, die zou toch wel te hulp schieten bij ziekte?! Een bijzondere gedachte, waarom is een vaccin geen aangereikte hulp?! Dit is toch ook Gods schepping?! Het was toch Jezus Christus die zijn lichaam en bloed deelde voor onze zonden?! Sharing is caring!

Door wereldwijde vaccinatie werd het virus in 1980 pokkenvrij verklaard, de Nederlandse vaccinatiecampagne was jaren eerder al gestopt. De methode was in 1796 door Edward Jenner aangetoond, maar bestond al duizenden jaren eerder in China. Gezien de miljoenen doden, de verminkingen en leidende oorzaak van blindheid, was totale vaccinatie eeuwen eerder gewenst.

Deze eeuwenoude vaccinatieplicht kreeg recent een nieuw jasje. Kinderdagverblijven mogen niet-ingeënte kinderen weigeren. Met ruime meerderheid werd een wet aangenomen, eentje die bekrachtigd werd door het EHRM. Dat de Kamer afgelopen week weer in debat ging over vaccinatiedwang, is pure volksverlakkerij: op bühne het ene roepen, in de coulissen het andere stemmen.

Het is mooi dat we van het zeer rigide pokkenbriefje zijn afgestapt en dat zelfs na coronabesmettingen de rest van de klas op school mag blijven. Onderwijs is toch een van de belangrijkste rechten van het kind: Artikel 23 van het kinderrechtenverdrag. (een verdrag dat Nederland op maar drie punten weigert na te komen). The show must go on!

Het is volledig juist om recht van docenten op een veilige werkplek daaraan totaal ondergeschikt te maken. Het schept wel een verplichting om iets meer en iets sneller meer ventilatie te regelen, niet in de laatste plaats omdat leerlingen in frisse lucht aantoonbaar meer leren. Daar deden Harvard en drie andere universiteiten in 2015 al succesvol onderzoek naar. (PDF)

Tekst gaat verder onder illustratie

Bij zorgpersoneel worden hardere keuzes gemaakt. Zoals doorwerken bij coronaklachten, puur omdat anders de zorg vastloopt. Een vaccinatie tegen hepatitis-B is zo goed als verplicht, inclusief nameten of de zorgmedewerker genoeg antistoffen aanmaakt. Hepatitis-B is een sluipmoordenaar, pas na leverfalen valt een besmetting op, dan is het helaas te laat.

Over anderhalf jaar kunnen we ook feestelijk het negentigjarig bestaan van het gele boekje tegen onder andere gele koorts vieren. Volgens Hugo de Waanzinnige een boekje zonder juridisch status. Hier ontkende Hugo de autoriteit van de WHO met 194 leden en al haar voorlopers, die al anderhalve eeuw internationaal samenwerken om infectieziekten te bestrijden in tientallen verdragen.

De cholera-epidemie werd in de negentiende eeuw bestreden met aderlatingen. Cholera veroorzaakt uitdroging, waardoor het bloed indikt tot stroop. De beroemde arts J F Dieffenbach opende vervolgens het hart, om op die manier nog enig bloed uit de patiënt te krijgen. Deze patiënt overleed enkele minuten later. (p10 PDF) De medische wetenschap is gelukkig een paar stappen verder.

Nu nog mag je naar de kroeg met een prikje of een testje. De volgende stap is alleen na vaccinatie of genezing, en daarna gaan we door naar een prikje EN een testje. Dit is niet alleen ingegeven door corona, maar ook door een structureel personeelstekort in de zorg, intense bureaucratie en micromanagement door zorgverzekeringen en verzekeraars van medische fouten.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is in haar laatste publicatie extreem duidelijk. Alleen met voldoende preventie en pijnlijke politieke keuzes blijft de zorg betaalbaar. Er is te weinig zorg en te weinig personeel dus dweilen met de kraan is geen optie. Bij de ingang van het restaurant staat straks niet alleen uitsmijter met een corona-check-app, maar ook een weegschaal.

Het is extreem bijzonder dat Rutte3 viel over de gebrekkige transparantie rond de kinderopvangaffaire waardoor deze jarenlang kon voortslepen. Kaag & Bijleveld struikelden over de transparantie rond de evacuatie uit Afghanistan, waardoor ook die affaire kon voortslepen en falen. Nu doen we rond coronamaatregelen en andere beleidskeuzes weer hetzelfde.

Ik had graag net iets meer feitelijk willen ingaan op het coronabeleid, maar ik ben nog afwachtende van de publicatie van de beleidsvorming en evaluaties over de afgelopen anderhalf jaar. De hadden dankzij Artikel 68 van de grondwet, Kamervragen en WOB-verzoeken allang openbaar moeten zijn. Dankzij dit gebrek aan transparantie ontbreekt draagvlak en lerend vermogen.

De echte tweedeling in de maatschappij is niet wie wel of niet de kroeg in mag. Veel harder is de splitsing tussen onze dictators met kennis en macht, en volgzame lemmingen.