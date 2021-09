De antivaxxies zijn kort van memorie. Vorig jaar nog hadden we tijdens een flinke lockdown nog stijgende cijfers, waardoor er nog harder moest worden ingegrepen. Dat was met de alfa-variant. Dit voorjaar hadden we de komst van delta, net toen de boel weer iets rustiger werd, daarna explodeerde de boel weer bijna, todat de vaccins, vanaf de alleroudste geleidelijk tot de jongsten, heel effectief het kleed onder delta vandaan trokken.

Kennis die de wappies gemakshalve maar negeren en domme dingen brullen zoals: Met een vaccin ben je nog steeds "even besmettelijk" hoor! Kinderlijke redeneringen, kort door de bochtjes over besmettingskansen en ziektegevallen en anekdotisch "bewijs" van eenlingen die zomaar Covid overleefden met Ivermectine. En alles zwaar doorspekt met waanzin over dictaturen en apocalytische voorspellingen over slavernij en knechting. Deze mensen zijn in mijn ogen behoorlijk geeestelijk gestoord, wat daarvoor ook al zo was, maar toen manifesteerden ze zich wat minder opvallend. Dan baden ze tot Maria of zo, of gingen op bedevaart. Of zongen wat harder in de kerk.