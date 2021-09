Wat een dag. Wat een dag. Sigrid Kaag is nog niet weg, of ze is al weer terug (als fractievoorzitter van D66) en de QR-samenleving is nog niet ingevoerd of we mogen alsnog zonder pasje naar het terrasje.

Maar. We hebben nog iets voor u.

Nu zijn we al zelden trots op onszelf, en bovenstaande video maakte het er niet beter op. Inmiddels is ze 89 trouwens want bovenstaande video circuleert al minstens acht maanden, maar werd deze week door DW in de herhaling gegooid. Nahida Abden heet ze. Uit Libanon komt ze. Is 88 jaar oud zegt ze. En ja als zo'n keurige Duitse staatszender als Deutsche Welle dat opschrijft, dan hebben wij het maar te geloven hè. Bepaald desoriënterend is het allemaal wel. Achtentachtig (88). Dus wij "88 year old woman" googelen en we beginnen de simulatie steeds meer te betwijfelen. Nahida heeft vier kinderen, de oudste is 60, haar man overleed 40 jaar geleden en ze is nooit meer hertrouwd. Nou guurders. Paar screenshots om de discussie te geleiden, na de breek.

88

Hoe wij onze 88-jarige vrouwelijke fitnessinstructeurs voorheen kenden

LOL Tunahan

Haha

Hehe

FT vat het samen

Hé. Een plan