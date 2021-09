Haalt het natuurlijk allemaal niet bij wat de vakjury thuis op de bank heeft zitten dus sorry dat we jullie ermee lastig vallen. Naam: Cinthia Fernández. Moeder van: drie kinderen. 32: lentes jong. Een lokale bekendheid en presentatrice met miljoenen Insta-volgers. Gaat naar verluidt iets doen voor vrouwenrechten of zo en dat is natuurlijk heel belangrijk. Terwijl Cint zich voor het Argentijnse congresgebouw van haar kleding ontdoet zingt ze (vertaald) "It is said that I am hollow, that the position I do not deserve and that the ass is what I offer and I have nothing to say". Maar dat weerlegt ze dus vervolgens met de tekst "Perhaps if they listened to me, they would not criticize me so much, my proposal is very clear, I will repeat it, there are laws that are in place, they are not enforced, the trials are slow, they take time to come out and while your children have to continue eating , studying and growing without suffering. The fee, ha, never comes, but no one accelerates it, if the mother waits, she cannot be like that. I go around." Nou, wij vinden het fantastisch. Hup vrouwen en hun rechten! Liedje is trouwens een tekstuele bewerking van Se Dice de Mi (het wordt over mij gezegd) uit 1943 - onderstaand. Screenshots en Insta na de breek onwijze smeerbeer.

Se Dice de Mi (1943, gekleuriseerd)