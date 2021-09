Taliban tegen Pashtuns, zelfde als VS tegen Taliban.

De Pashtun zijn zo hard als Krupp Staal wist Hitler al te melden, die gasten zijn nog nooit verslagen, truc is o.a. de smalle doorgang naar hun gebied.

Dacht daar ook The Last Attack of the Light Brigade zich heeft afgespeeld.

Onder leiding van knettergekke steenrijke Engelse generaal die met zijn jacht om de hoek lag, de ex oppasser van Napoleon, schitterend boek over gelezen.