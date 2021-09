Sfeertje hè? ONZE LANDGENOOT was in zijn suikerdrankjeszeepkist de snelste van het veld in de derde vrije training en terwijl de VIPs ongeplaceerd rondbanjeren met een witte wijn op het netwerkkaartendeck en de echte fans zich achterlangs de tribunes wurmden voor bier & broodjes hamburger zaten wij in totale verrukking dit kwali teits topic te componeren op een bedje van gelukzaligheid over het fijne feit dat er eindelijk weer eens een evenement is dat smaakt naar festival en iedereen weet dat festivals ruiken naar VRIJHEID en als we nou ergens zin in hebben dan is het dat wel dus krijg lekker de tering met je demissionaire regering en laat de Dutch Grand Prix het bewijs zijn dat alles onderhand weer open kan zodat we, om met de wijze David Croft te spreken, weer VIVA HOLLANDIA kunnen roepen enfin neem nog een stroopwafel en GO MAX. Zo en nu even ademhalen sorry hoor we worden een beetje meegevoerd dit weekend schuld van Prins Bril BEDANKT PRINS BRIL, MOOIE LUL heerlijk geregeld allemaal waar een klein land groot in kan zijn hè nou wat je zegt, nu alleen die Pole Position nog ff pakken Max kthxbai pffff even de Red Bull wegzetten zo kan die wel weer. Ziggo kanaal 14, KNP kanaal 233 en F1TV voor de fans van professioneel commentaar.

POLE!

Update: Kijk eens wie daar banjert

