Zoals iedere ochtend zaten we te F5'en op persberichten van de Wolfederatie en meestal gebeurt er dan niks. MAAR VANDAAG. Slecht nieuws inzake wol. De na raffinaderijen en chemie (1) en voedings- en genotmiddelenindustrie (2) belangrijkste industrie van het volk, namelijk de wolindustrie, heeft het zwaar. "Nederlandse wol is uit, weinig tot niets meer waard en belandt in het ergste geval bij de vuilnis." Ongelooflijk. Nederlandse wol blijkt een soort bomberjack. De boodschap dat het slecht gaat met de nederwol wordt verspreid door het Hollands Wol Collectief en nu moeten we huilen. Wat vindt de Wolfederatie er eigenlijk van? Nou, Johan Westerbeke van de Wolfederatie legt uit dat er geen afzet in Nederland is. Leverde een kilo wol vroeger nog 50 cent op, nu is dat 5 tot 10 cent. Tot overmaat van ramp blijken onze schapen van lagere kwaliteit dan hun broeders uit Australië en Wales. "Die schapen hebben dunnere en zachtere wol. Die van onze schapen is grover. Het is eigenlijk B-keuze wat wij hier hebben." Lieve mensen, hoort u het zelf ook een keer van de Wolfederatie en het Hollands Wol Collectief. Oprotten met die vieze dons van eenden en kakganzen. HOLLANDSCHE WÓL.