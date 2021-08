Ze moeten de hele noord-, en waddenzee volzetten met windmolens. En *elke* m2 vrij bebouwbaar Nederland. Echt alle vogels de pijp uit. Alle bruinvissen dood. Insecten verleden tijd. Geen m2 meter meer over hebben om huizen te bouwen terwijl we 800 per week importeren. En als we dan echt *alles* hebben volgebouwd met die kutmolens en alle fauna alleen nog maar in de geschiedenisboeken staatm, dan komen we er op uit dat we 17% van de totale energiebehoefte uit die kutmolens halen. Maar dat geeft niet. Want het gevoel dat we deugen is onbetaalbaar.