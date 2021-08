Jongens er is een tekort aan koks. Er is een tekort aan Euro95 en V-Power. Er is een tekort aan karton. Er is een tekort aan studentenkamers in Middelburg en Vlissingen. Er is een tekort aan thumbnails om als plaatje bij dit topic te fungeren. Er is een tekort aan IC-verpleegkundigen bij Noordwest. Er is een tekort aan zorgpersoneel in Utrechtse verpleeghuizen. Er is een tekort aan IT'ers in Londen. Er is een tekort aan gratis afvalzakken voor plastic en blik in Limburg. Er is een tekort aan zedenrecherches. Er is een tekort aan technische vakmensen. Er is een tekort aan onderdelen voor Mazda. Er is een tekort aan bouwmaterialen. Er is een tekort aan ziekenhuisbedden voor zwangere vrouwen. Er is een tekort aan kinderopvang in Muiden en Weesp. Er is een tekort aan hoveniers en groenvoorzieners. Er is een tekort aan chips. Er een tekort aan invallers op scholen. Er is een tekort aan dierenartsen. Er is een tekort aan pedicures. Er is een tekort aan eicellen. Er is een tekort aan een cruciaal oogmedicijn. Er is een tekort aan zeecontainers. Er is een tekort aan verkeersleiders bij Prorail. Er is een tekort aan kattenvoer. Er is een tekort aan koffersjouwers. Er is een tekort aan personeel in Groningse zwembaden. En er is een enorm tekort aan fietsen in Twente. Er is eigenlijk alleen geen tekort aan Hugo de Jong, maar verder is er een tekort aan ALLES. Hoe gaan we dit oplossen?